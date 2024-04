Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto brennt in Heßler - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Wegen eines brennenden Autos ist die Polizei in der Nacht zum Samstag, 30. März 2024, in Heßler im Einsatz gewesen. Gegen 1.55 Uhr waren die Einsatzkräfte zum Lehrhovebruch gerufen worden, wo der geparkte Mercedes unweit einer Autobahnunterführung brannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer in dem Fahrzeug, in dem sich der Fahrersitz und das Lenkrad auf der rechten Seite befinden. Im Anschluss an die Löscharbeiten übernahm die Kriminalpolizei die Brandermittlungen und sucht nun Zeugen. Wer hat zur genannten Zeit auffällige Personen beobachtet? Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

