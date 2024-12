Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Wohnungseinbrüche in Harleshausen und Süsterfeld-Helleböhn: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen und -Süsterfeld-Helleböhn:

Zeugen von zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser, die sich am Wochenende in den Kasseler Stadtteilen Harleshausen und Süsterfeld-Helleböhn ereigneten, suchen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Ob beide Fälle auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen, ist derzeit noch ungeklärt. Das erste Einbruchsopfer aus der Lerchenfeldstraße hatte sich am Samstagabend bei der Polizei gemeldet. Dort waren unbekannte Täter in der kurzen Zeit zwischen 17:00 und 19:40 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus eingebrochen und hatten sich in mehreren Räumen auf Beutezug begeben. Mit Bargeld und Schmuck waren die Einbrecher anschließend unerkannt geflüchtet. Der zweite Einbruch in der Straße "Holzgarten" hatte sich zwischen Freitagnachmittag, 16:30 Uhr, und Sonntagmittag, 12:00 Uhr, ereignet. In diesem Fall waren die Täter über ein gewaltsam aufgebrochenes Kellerfenster in das Haus eingestiegen. Was die Einbrecher erbeutet haben, ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

