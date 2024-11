Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht Mann mit Machete und Drogen aus dem Verkehr

Paderborn (ots)

Ohne Orientierung, dafür mit reichlich Drogen und einer Machete im Gepäck ist ein 29-Jähriger in die Kontrolle der Bundespolizei geraten.

Der Mann taumelte in der Nacht zum Donnerstag (7. November) ziellos durch die Bahnhofshalle am Paderborner Hauptbahnhof. Als Bundespolizisten ihn ansprachen, ging von ihm der deutliche Geruch von Marihuana aus. Auf Nachfrage gab der Deutsche an, er habe Marihuana konsumiert und eine Machete im Rucksack. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine etwa 50 cm lange Machete zugriffsbereit im Rucksack. Außerdem fanden sich im Rucksack verkaufsfertig verpackte Cannabisprodukte, Ecstasy sowie verschreibungspflichtige Medikamente aus der Betäubungsmittelgruppe und Utensilien für den Verkauf. Da der Verdacht des unerlaubten Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten bestand, wurden alle Gegenstände beschlagnahmt.

Gegen den Wülfrather wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Cannabisgesetz und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

