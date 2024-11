Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet Mann den Rucksack

Hagen - Dörentrup (ots)

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 24. September 2024 im Hauptbahnhof Hagen, einem Reisenden den Rucksack gestohlen hat.

Gegen 12:45 Uhr befand der 21-Jährige sich auf dem Bahnsteig zu Gleis 7 im Hagener Hauptbahnhof. Als nur wenige Minuten später der RE7 einfuhr und der Mann aus Dörentrup diesen betrat, vergaß er seinen Rucksack auf einer Sitzbank auf dem Bahnsteig. Ein bisher Unbekannter stieg in diesem Zeitraum aus dem RE7 aus und nahm den Rucksack im Vorbeilaufen an sich. Anschließend verließ der Fremde den Hauptbahnhof in unbekannte Richtung.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Hagen die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann einen dunkelgrünen Kapuzenpullover mit einem Schriftzug und eine blaue Jeanshose.

Die Tat ereignete sich am 24. September zwischen 12:45 Uhr und 12:50 Uhr auf dem Bahnsteig zu Gleis 7 im Hauptbahnhof Hagen. Wer kennt die Person auf dem Lichtbild? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-73-2024.html;jsessionid=970BDFE336ACA0970E3BC7317D07270C.internet611

