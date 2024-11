Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann mit nicht geringer Menge Kokain fest - Das Amtsgericht Aachen verhängt Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag einen 21-jährigen Albaner festgenommen. Er hatte bei der Einreise aus Belgien eine nicht geringe Menge an Kokain eingeführt gehabt.

Bei der Kontrolle am Hauptbahnhof Aachen legte er den Beamten zunächst einen Reisepass mit einem Einreisestempel aus Kroatien vor. Da der Bezugszeitraum um einige Tage überschritten war und der Verdacht der unerlaubten Einreise vorlag, wurde er mit zur Wache am Hauptbahnhof Aachen verbracht. Hier fand man bei dem Betreffenden noch 105 Gramm Kokain in einem Verkehrswert von über 5.000,- Euro. Der 21-Jährige wurde nach der Anzeigenerstattung wegen der unerlaubten Einreise und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beamten der Zollfahndung übergeben, die ihn nach der Vernehmung in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen einlieferten.

Am Mittwoch wurde er dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Aachen vorgeführt, der eine Untersuchungshaft gegen den Betreffenden verhängte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell