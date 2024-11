Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 in Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 07. November 2024 um 16:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei einen 56-jährigen Rumänen bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 3 Anschlussstelle Emmerich-Elten. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Nürnberg-Fürth mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht wird. Grund hierfür ist das Fernbleiben von der Hauptverhandlung. Des Weiteren besteht gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Diebstahl. Hiernach hat der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1500 EUR zu bezahlen oder eine 50-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizei nach Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bringt die Bundespolizei den Rumänen am Freitagvormittag zur Verkündung des Haftbefehls zum Amtsgericht nach Kleve.

