Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank Zeugenhinweis: Streife nimmt mutmaßlichen Dieb fest und findet Crystal Meth

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Dank eines Zeugen konnte ein mutmaßlicher Dieb in der vergangenen Nacht in der Kasseler Südstadt schnell festgenommen werden, bevor er Beute machte. Ohne es zu wissen, war der maskierte 23-Jährige gegen 00:30 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße von einer Überwachungskamera erfasst worden, als er versuchte, die verschlossene Tür eines Schönheitssalons zu öffnen. Dies misslang jedoch, woraufhin der Mann mit einer Taschenlampe durch das Treppenhaus nach oben ging, wo ihn der Anwohner, der über eine Mitteilung auf seinem Handy über den Verdächtigen auf der Kamera informiert worden war, ansprach. Sofort gab der 23-Jährige Fersengeld und flüchtete aus dem Haus in Richtung Auestadion. Da der Zeuge umgehend die Polizei anrief und gleichzeitig die Verfolgung des Mannes aufnahm, klickten nur wenige Augenblicke später auf einem Supermarktparkplatz die Handschellen. Wie sich anschließend herausstellte, hatte der Festgenommene vor Betreten des Mehrfamilienhauses einen davor geparkten Kleintransporter auf unbekannte Art und Weise geöffnet und durchwühlt. Hierbei war er aber offenbar nicht fündig geworden, denn Diebesgut fanden die Polizisten des Reviers Mitte bei dem Tatverdächtigen nicht. Dafür förderte eine Durchsuchung des in Kassel wohnenden 23-Jährigen rund 1,2 Gramm Crystal Meth zutage, das beschlagnahmt wurde. Gegen ihn wird nun wegen der versuchten Diebstähle, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

