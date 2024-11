POL-RZ: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Fahndung mit Polizeihubschrauber

Ratzeburg (ots) - 26. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.- 17.11.2024 - Schwarzenbek In den ersten zwei Novemberwochen 2024 haben die Beamten des Polizeireviers Schwarzenbek verstärkt Fahrradkontrollen an zwei Grundschulen, einer Gemeinschaftsschule und einem Gymnasium in Schwarzenbek durchgeführt. Erfreulicher Weise waren über 60 Prozent der kontrollierten Fahrräder nicht zu beanstanden. Im Umkehrschluss ...

mehr