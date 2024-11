Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrradkontrollen an Schwarzenbeker Schulen

Ratzeburg (ots)

26. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.- 17.11.2024 - Schwarzenbek

In den ersten zwei Novemberwochen 2024 haben die Beamten des Polizeireviers Schwarzenbek verstärkt Fahrradkontrollen an zwei Grundschulen, einer Gemeinschaftsschule und einem Gymnasium in Schwarzenbek durchgeführt.

Erfreulicher Weise waren über 60 Prozent der kontrollierten Fahrräder nicht zu beanstanden.

Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass die Beamten 148 von 375 kontrollierten Rädern bemängelten, häufig ging es um defekte Bremsen sowie defekte oder gänzlich fehlende Beleuchtung. Die Mängel wurden dokumentiert und müssen behoben werden.

"Sehen und gesehen werden" ist gerade in der dunklen Jahreszeit die oberste Priorität, was eine intakte und vorschriftsmäßige Beleuchtung von Fahrrädern voraussetzt.

Insbesondere Eltern und Erziehungsberechtigte sollten zum Wohl und Schutz ihrer Kinder täglich prüfen, ob sich deren Fahrräder in einem verkehrstüchtigen Zustand befinden

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell