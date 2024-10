Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Werkzeugmaschinen aus 5 Kleintransportern

Hildesheim (ots)

Harsum / Giesen (kb) In der Nacht von Montag, 14.10.2024, auf Dienstag, 15.10.2024, kam es zu insgesamt fünf Diebstählen aus geparkten Kleintransportern. Die bislang unbekannten Täter schlagen die Scheiben der Transporter ein und entwenden anschließend diverse Werkzeugmaschinen aus den Laderäumen der Transporter.

Zwei Taten ereigneten sich in Harsum. In der Neumarker Straße, Höhe Hausnummer 17, parkte ein VW Caddy. Es werden Werkzeugmaschinen im Wert von ca. 2200 Euro entwendet. Die zweite Tat in Harsum ereignete sich in der Martin-Luther-Straße 16. Aus dem am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter, werden Werkzeugmaschinen im Wert von 5712,40 Euro entwendet. Eine weitere Tat ereignete sich in Klein Förste. In der Sedanstraße, Höhe Hausnummer 13, parkte am Fahrbahnrand ein weißer Renault Kastenwagen. Es werden Werkzeugmaschinen im Wert von 800 Euro entwendet. Zwei weitere Taten ereigneten sich in Ahrbergen. In der Liebigstraße, gegenüber dem Parkhotel, parkte in einer Parkbucht ein weißer VW Transporter. Es wurden Werkzeugmaschinen im Wert von 5000 Euro entwendet. Die zweite Tat in Ahrbergen ereignete sich in der Kirchstraße 2, auf Höhe der St. Maria Mutter der Kirche. Es werden Werkzeugmaschinen in Höhe von 6000 Euro entwendet.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, um die Taten aufzuklären, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell