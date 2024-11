Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auto landete im Graben - Fahrt alkoholisiert fortgesetzt

Ratzeburg (ots)

25. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.11.2024 - Ratzeburg

Am frühen Samstagmorgen (23.11.2024) kam ein 32-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer war alkoholisiert.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 03:10 Uhr ein 32-Jähriger aus dem Ratzeburger Umland mit einem Pkw (Opel) die B207 in Richtung Norden. Zwischen Fredeburg und dem Abzweiger Albsfelde kam der Fahrer in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Anschließend fuhr er mit dem beschädigten Pkw noch etwa fünf Kilometer weiter. Auf einem Rastplatz sprang der Pkw nicht mehr an.

Der 32-Jährige ließ den Pkw zurück, konnte wenig später aber durch hinzugerufene Beamte angetroffen werden. Diese nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest erfolgte. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,21 Promille. Doch damit nicht genug. Der Fahrer räumte zudem den Konsum von Cannabis ein. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Er wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Ratzeburg geführt.

