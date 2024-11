POL-RZ: Mit dem Auto gegen Baum gefahren - Fahrer alkoholisiert und leicht verletzt

Ratzeburg (ots) - 25. November 2024 | Polizeidirektion Ratzeburg Morgen (26. November 2024) findet die Veranstaltung "Polizei Inside" beim Polizeirevier Reinbek statt. Es sind noch Plätze frei. Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung bei der Polizei haben, aber vorher gerne etwas mehr über den Beruf erfahren möchten, dann sind Sie bei unserer Veranstaltung genau richtig. Am 26. November 2024 in der Zeit von 16:00 Uhr ...

mehr