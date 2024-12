Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfall mit hohem Schaden: Audi A5 mit gestohlenen Kennzeichen zurückgelassen; Zeugen in Innenstadt gesucht

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einen hohen Schaden von 15.000 Euro hat der bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi A5 am Freitagabend in der Kurt-Schumacher-Straße in Kassel angerichtet. Anschließend flüchteten er sowie seine beiden Mitfahrer zu Fuß von der Unfallstelle und ließen das beschädigte Fahrzeug, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, in der Mittelgasse zurück (siehe Foto). Bei dem Fahrer soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten, 1,60 bis 1,65 Meter großen Mann mit kurzen blonden Haaren gehandelt haben, der eine weiße Jacke trug. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer oder die Insassen geben können.

Der Unfall hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 21:30 Uhr ereignet. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war der Audi A5 vom Stern kommend in Richtung Altmarkt unterwegs. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah der Fahrer des Wagens offenbar den neben ihm fahrenden Skoda und krachte in dessen linke Seite. Nach der Kollision stieß der Audi seitlich gegen einen im Rückstau auf der rechten Spur stehenden Mercedes, bevor der Mann am Steuer den A5 in die Mittelgasse lenkte. Nachdem er und die Insassen, zwei junge Männer, ausgestiegen waren, sammelten sie noch die abgerissene Frontschürze und das vordere Kennzeichen ein, legten die Gegenstände in das Auto und flüchteten. Glücklicherweise waren der Skoda-Fahrer und die Frau am Steuer des Mercedes unverletzt geblieben. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, waren die Kennzeichen im Laufe des Freitags von einem geparkten VW in der Holunderstraße in Kassel gestohlen worden, ohne dass es bis zum Unfall von dem Autobesitzer bemerkt worden war. Der Audi A5 wurde für die Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Ob das Fahrzeug möglicherweise ebenfalls gestohlen wurde, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall oder der Flucht der Fahrzeuginsassen gemacht haben und den Ermittlern weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell