Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sprinter-Fahrer bei Unfallflucht auf A7 verletzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

BAB 7/ Niestetal:

Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen gegen 7:15 Uhr auf der A7 zwischen dem Kreuz Kassel-Mitte und der Anschlussstelle Kassel-Ost ereignete, sucht die Polizeiautobahnstation Baunatal. Wie die Beamten berichten, war ein 42-jähriger Mann aus Diemelsee mit einem Sprinter auf der vierspurigen Autobahn in Richtung Göttingen unterwegs. Plötzlich war ein links neben ihm fahrender Kleintransporter, der den Fahrstreifen wechseln wollte und den dort fahrenden Sprinter offenbar nicht wahrgenommen hatte, in die linke Fahrzeugseite des Kastenwagens gekracht. Nach der Kollision war der Mercedes ins Schleudern geraten, stieß gegen die rechte Leitplanke und kam schließlich auf der Seite zum Stehen. Der unbekannte Unfallverursacher, bei dem es sich nach Angaben von Zeugen um einen dunklen Kleintransporter mit polnischen Kennzeichen gehandelt haben soll, fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Der 42-Jährige musste von Rettungskräften verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er sich eher leichte Verletzungen zu. An dem Sprinter, der abgeschleppt wurde, war Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstanden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten mussten einzelne Fahrstreifen bis etwa 10:30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Kleintransporter, der auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein dürfte, sowie dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell