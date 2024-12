Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brillendieb bespuckt, bedroht und beleidigt Sicherheitsdienstmitarbeiter: Ermittlungen gegen 28-Jährigen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Nachdem es am gestrigen Donnerstagnachmittag in einem Brillengeschäft in der Oberen Königsstraße zu dem Diebstahl einer Brille gekommen war, konnten drei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den flüchtenden Tatverdächtigen gegen 17:00 Uhr im Bereich Treppenstraße / Oberen Königsstraße stellen. Als sie den derzeit im Landkreis Waldeck-Frankenberg wohnenden 28-Jährigen zurück zu dem Geschäft bringen wollten, soll dieser sich äußerst aggressiv gezeigt und gegen seine vorläufige Festnahme durch drei Sicherheitsdienstmitarbeiter heftig gewehrt haben. Im Zuge der darauffolgenden Auseinandersetzung soll der Mann um sich geschlagen und nach seiner Fesselung einem Sicherheitsdienstmitarbeiter ins Gesicht gespuckt haben. Zwei der Mitarbeiter zogen sich bei dem Gerangel leichte Verletzungen zu. Außerdem soll der 28-Jährige zahlreiche Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen haben. Die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Mitte leitete Strafverfahren gegen den 28-Jährigen wegen Diebstahls, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ein. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

