Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall in Wilhelmshöher Allee: Fußgängerin wird auf Gehweg von Auto erfasst

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am heutigen Freitag ereignete sich in der Wilhelmshöher Allee in Kassel gegen 12:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin eine Fußgängerin erfasste. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 44-Jährige aus Vellmar mit lebensgefährlichen Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus. Den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge hatte eine 47 Jahre alte Frau aus Schauenburg zunächst mit ihrem E-Auto in Höhe der Hausnummer 23 auf einem Parkstreifen vorwärts, diagonal zum Gehweg, eingeparkt. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie mit ihrem Pkw im weiteren Verlauf jedoch geradeaus auf den Gehweg und erfasste die dort gehende Fußgängerin. Die 47-jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde anschließend ebenfalls von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen eingeschaltet und der Pkw sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell