POL-DA: Bensheim: Zwei Wohnungseinbrüche im Jakobsweg

Bensheim (ots)

Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (07.12.) im Jakobsweg zu. Mit Gewalt verschafften sich die beiden Täter in der Zeit zwischen 11.30 und 19.20 Uhr über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dort ließen sie unter anderem Bargeld und Schmuck mitgehen. Zudem versuchten die vermutlich gleichen Kriminellen gegen 17.20 Uhr in die Wohnung eines benachbarten Mehrfamilienhauses einzudringen. Sie scheiterten dort aber mit ihrem Versuch die Balkontür aufzuhebeln. Einer der Einbrecher ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und trug dunkle Kleidung sowie eine Mütze. Sein etwa gleichgroßer Begleiter hatte blonde Locken und einen Schnurrbart. Er war ebenfalls dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

