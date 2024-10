Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße

Einbruch in Bäckerei

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag (30.09.-2024, 16.00 Uhr) auf Dienstag (01.10.2024, 04.20 Uhr) in eine Bäckerei auf der Bilholtstraße in Olfen ein. Hierzu hebelten sie die vordere Schiebetür des Ladenlokals auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und versuchten einen Tresor aufzuhebeln. Dies gelang ihnen augenscheinlich jedoch nicht.

Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem Einbruch in einen Discounter auf der Dorfstraße in Senden, Ottmarsbocholt.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

