Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Sachbeschädigung durch Feuer an "Mon-Stiletto" Schuhskulptur ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Am Dienstag, dem 23.04.2024, gegen 15:15 Uhr, kam es am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße / Elgendorfer Straße in Montabaur zu einer Sachbeschädigung einer dort befindlichen "Mon-Stiletto" Schuhskulptur. Auf unbekannte Art und Weise wurde die Schuhskulptur in Brand gesetzt, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Montabaur gelöscht. Näheres zur Tat und / oder den Tätern liegt bislang nicht vor. Hinweise werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell