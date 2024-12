Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pedelec in der Kapuzinerstraße entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.12.2024, in dem kurzen Zeitraum zwischen 17.50 Uhr bis 18.10 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein olivgrünes Pedelec der Marke Moustache. Das Pedelec stand verschlossen an einem Fahrradständer vor einem Drogeriegeschäft in der Kapuzinerstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Aufgrund der Tatörtlichkeit und des Tatzeitraumes erhofft sich das Polizeirevier Rheinfelden Hinweise aus der Bevölkerung, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können. Das Polizeirevier nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell