Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Aldenhövel/ Pkw kollidiert mit Baum

Coesfeld (ots)

Ein 18-jähriger PKW Fahrer aus Senden befuhr in der Nacht auf den 29.11.24 die B 235 mit seinem PKW, aus Lüdinghausen kommend, in Fahrtrichtung Senden. In Höhe der Querungshilfe im Einmündungsbereich der L884 in die B235 geriet er mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach links und passierte die Querungshilfe entgegen der Fahrtrichtung linksseitig. Der UB 01 geriet mit der linken Fahrzeugseite seines PKW auf den Grünstreifen, lenkte nach rechts und geriet mit seinem PKW ins Rutschen. Nachdem sich der PKW um ca.180 Grad um die Hochachse drehte, rutschte er rückwärts in Richtung des, in Fahrtrichtung Senden betrachtet, rechtsseitigen Grünstreifens. Dort kam der Sendener im Anschluss an eine Kollision zwischen dem Fahrzeugheck seine PKW und einem Baum zum Stillstand. Durch den Anprall gegen den Baum wurde der 18-Jährige schwer verletzt und einem Krankenhaus mittels RTW zugeführt. An dem PKW sowie der Eiche entstand jeweils Sachschaden.

