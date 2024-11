POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Bahnhofstraße/ Vordach beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind, zwischen 17.40 Uhr am Mittwoch (27.11.24) und 7.40 Uhr am Donnerstag (28.11.24), in die Büroräume einer Firma an der Nottulner Straße in Buldern eingebrochen. Die Täter brachen dazu ein Fenster auf und entwendeten unter anderem einen Laptop. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02590 7930 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr