POL-COE: Coesfeld, Goxel - Einsatz von Polizei und Rettungsdienst in kommunaler Unterbringungseinrichtung

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte, zwischen 17.50 Uhr am Mittwoch (27.11.24) und 7.10 Uhr am Donnerstag (28.11.24), das rund 3,80 Meter hohe Vordach eines Firmengebäudes an der Bahnhofstraße in Holtwick. Er entfernte sich vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

mehr