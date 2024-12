Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 11.12.2024, gegen 22:15 Uhr betrieben Einsatzkräfte des Polizeireviers Müllheim eine Kontrollstelle in der Thermenallee in Bad Krozingen. Ein 43-jähriger Autofahrer versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem schwarzen Wagen in die Kontrollstelle ein und sollte, nachdem die Einsatzkräfte Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen hatten, einer Kontrolle unterzogen werden. Als der 43-Jährige angewiesen wurde, in den Kontrollbereich einzufahren, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Während der Verfolgung durch die Polizei musste der Flüchtige augenscheinlich eine Gefahrenbremsung am Kreisverkehr vor Schlatt durchführen, konnte aber dennoch über Schlatt in unbekannte Richtung entkommen.

Da der amtsbekannte Fahrer bereits zu Beginn der Kontrolle durch die Einsatzkräfte identifiziert werden konnte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen mehrerer Verstöße.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631 1788-0) sucht nun Geschädigte sowie weitere Zeugen, die möglicherweise durch die Fahrzweise des Tatverdächtigen gefährdet wurden oder Hinweise zum Vorfall geben können.

ak

