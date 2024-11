Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Diebstahl aus Auto auf Supermarktparkplatz -Polizei sucht Zeugen-

Pforzheim (ots)

Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Max-Eyth-Straße zu einem Diebstahl aus einem VW Transporter gekommen. Während die Besitzerin kurz ihren VW verließ um einen Einkaufswagen zu holen, näherte sich der bislang Unbekannte dem Transporter, öffnete die unverschlossene Fahrzeugtür und entnahm Bargeld im dreistelligen Bereich aus dem Geldbeutel, der sich in der Handtasche im Beifahrerbereich befand.

Die Polizei rät, persönliche Wertgegenstände nicht offen im Fahrzeug zurückzulassen, auch nicht für kurze Momente, und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

