POL-LIP: Lage-Müssen. Einbrecher stehlen Schmuck.

Lippe (ots) - In der Goethestraße drangen bislang Unbekannte zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag (19./20.02.2025) über ein Kellerfenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das ...

mehr