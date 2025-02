POL-LIP: Barntrup. Autobatterien von Werkstattgelände gestohlen.

Lippe (ots) - Zeugen meldeten der Polizei am frühen Donnerstagmorgen (20.02.2025) ein verdächtiges Fahrzeug in Schlangen, in dem augenscheinlich jemand unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs sei. Der Nissan Micra konnte gegen 1.30 Uhr an der Kohlstädter Straße festgestellt und angehalten werden. Die ...

mehr