Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen/Detmold. Betrunken und ohne Führerschein am Steuer - Frau beleidigt und schlägt Polizistin.

Lippe (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am frühen Donnerstagmorgen (20.02.2025) ein verdächtiges Fahrzeug in Schlangen, in dem augenscheinlich jemand unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs sei. Der Nissan Micra konnte gegen 1.30 Uhr an der Kohlstädter Straße festgestellt und angehalten werden. Die 41-jährige Fahrerin aus Paderborn zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und ein freiwilliger Alkoholvortest schlug an. Zudem besaß die Frau keine gültige Fahrerlaubnis. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde die Paderbornerin zur Detmolder Wache mitgenommen. Während der Fahrt im Streifenwagen beleidigte die Frau eine 24-jährige Polizistin mehrmals rassistisch und schlug ihr schließlich mit der Faust ins Gesicht. An der Wache angekommen, wurde sie zu Boden gebracht und fixiert, da sie weiterhin massiven Widerstand leistete und in Richtung der Beamten trat. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Anschließend wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizistin erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen, verblieb aber dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell