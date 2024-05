Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofahrerin absichtlich erschreckt

Borken (ots)

Ereignisort: Borken, Am Boltenhof;

Ereigniszeit: 06.05.2024, 18.00 Uhr;

Einen Schrecken haben Unbekannte am Montag in Borken mutwillig einer Autofahrerin eingejagt. Diese war gegen 18.00 Uhr auf der Straße "Am Boltenhof" in Richtung "An der alten Windmühle" unterwegs. Als die Frau unter einer Brücke durchfuhr, landeten plötzlich von dort aus mehrere Liter Wasser auf ihrem Fahrzeug. Die Frau bremste daraufhin; zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell