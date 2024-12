POL-REK: 241211-4: Einbruch in Schule

Erftstadt (ots) - B 265 mehr als eine Stunde gesperrt Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Erp sind am Mittwochmorgen (11. Dezember) zwei Autofahrerinnen (36, 56) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen war die 56-Jährige mit ihrem Skoda gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße (B) 265 in Richtung Zülpich unterwegs. Zeitgleich fuhr die 36-Jährige ...

