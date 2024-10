POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (20.10.2024) touchierte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Tesla eines 35-jährigen Mannes in der Tauroggener Straße. Der unbekannte Täter fuhr offenbar weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Gegen 12.15 Uhr stellte der 35-Jährige seinen Tesla am rechten Fahrbahnrand ab. Als er gegen 14.15 Uhr zu ...

