Polizei Paderborn

POL-PB: Weitere Einbrüche angezeigt

Paderborn (ots)

(mb) Nach den Einbrüchen in das Paderborner Südring Center und mehreren Pfarrhäusern am Wochenende hat die Polizei Anzeigen an weiteren Tatorten aufgenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Elsen am Fohling mehrere Garagen auf einem Betriebsgelände aufgebrochen worden. Aus einer Garage entwendeten der oder die Täter mehrere Elektrowerkzeuge.

Ein Autohaus an der Bielefelder Straße in Sennelager war in der Nacht zu Montag Ziel von Einbrechern. An der Rückseite hebelten die Täter eine Tür zur Werkstatt auf. Im Gebäude wurde in Büros nach Wertsachen gesucht. Gestohlen wurde in diesem Fall nichts.

In der gleichen Nacht schlugen Einbrecher ein Fenster an der Rückseite eines Gartencenter an der Karl-Schurz-Straße ein. Sie stiegen in die Geschäftsräume ein. Auch an diesem Tatort machten die Täter keine Beute.

Zudem fiel ein weiterer Einbruch in ein Pfarrhaus auf, diesmal Am Rippinger Weg. Dort war vermutlich am Wochenende ein Fenster mit einem Stein eingeworfen worden. Das Gebäude hatten die Täter nach Wertsachen durchsucht aber vermutlich nichts entwendet.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell