Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer flüchtet nach Kollision

Paderborn (ots)

(mb) Nach dem Zusammenstoß zweier Radfahrer auf dem Reismannweg ist am Freitagabend (29.11.2024) ein Unfallbeteiligter geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 19.10 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Reismannweg vom Gierswall in Richtung Penzlingerstraße. Es kam zu einer seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer. Dabei zog sich der 40-jährige leichte Verletzungen zu. Der Rennradfahrer hielt zunächst an, ergriff aber dann die Flucht. Er warf sein weißes Rennrad über den Zaun des Pelizaeus-Gymnasiums, kletterte hinterher, sprang wieder auf das Fahrrad und fuhr über den Schulhof in Richtung Theresienstraße/Marktkauf davon.

Der europäisch aussehende Mann soll Mitte 20 Jahre, etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte einen dunklen Dreitagebart und trug eine schwarze Jacke über einem weißen Hoodie.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer sowie zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell