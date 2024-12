Polizei Paderborn

POL-PB: Tipps zum Schutz vor Taschendieben: Polizei ist auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs

Paderborn

(md) Die milden Temperaturen passen zwar noch nicht ganz zu gebrannten Mandeln und Glühwein, davon lassen sich jedoch die Besucher des Weihnachtsmarktes in Paderborn nicht abschrecken. Und Taschendiebe erst recht nicht. Über die Tricks der Diebe hat die Polizei Paderborn gemeinsam mit der Bundespolizei am Montag, 02. Dezember, am Paderborner Hauptbahnhof und auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt informiert.

"Im vergangenen Jahr sind auf dem Weihnachtsmarkt in Paderborn, also im Bereich Westernstraße, Kamp und Domplatz, nur fünf Taschendiebstähle angezeigt worden", sagt Kriminalhauptkommissar Dietmar Kluthe. Seine Kollegin, Kriminalhauptkommissarin Monika Freff, ergänzt: "Damit es gar nicht erst dazu kommt, sind wir präventiv unterwegs und sprechen Besucherinnen und Besucher aktiv an." Besonders, wenn eine Handtasche all zu locker von der Schulter baumelt. Von der Bundespolizei sind Nancy Gericke und Andreas Lücke mit dabei. Neben den Gesprächen verteilen die Beamten Flyer, die dabei helfen, sich auch später noch an die Tipps zu erinnern.

Weitere Beamten in zivil sind ebenfalls im Einsatz und auch die Polizistinnen und Polizisten des Paderborner Bezirksdienst sind regelmäßig auf dem Weihnachtsmarkt auf Streife. Bislang verzeichnet die Polizei einen Taschendiebstahl im Bereich des Weihnachtsmarktes. Einer Frau wurde am späten Samstagnachmittag, 30. November, im Bereich der Gaukirche die Geldbörse gestohlen. Zwei weitere aus der Paderborner Innenstadt wurden am Freitagabend angezeigt. Einmal wurde einer Frau ihr Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen, als sie diese in einem Lokal abgestellt hatte.

Die Polizei rät dazu, bei einem Bummel durch die Innenstadt oder über den Weihnachtsmarkt nur so viel Bargeld mitzunehmen, wie tatsächlich benötigt wird. Geld, Bankkarten und Papiere sollten immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper getragen werden. PIN- und Codenummern sollten niemals in einer Geldbörse mitgenommen werden. Wenn eine Hand- oder Umhängetasche genutzt wird, sollte die Verschlussseite immer zum Körper zeigen. Auch in Restaurants oder im Bekleidungsgeschäft ist es für Diebe einfach, wenn die Taschen einfach an einer Stuhllehne hängen oder unbeaufsichtigt abgestellt werden. In Supermärkten gehört die Geldbörse nicht oben in die Einkaufstasche oder in den Einkaufswagen. Vor allem Menschenmengen nutzen Diebe gerne, um abzulenken, anzurempeln und schnell in die Tasche zu greifen. Es gilt, misstrauisch bleiben, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden und diese Ihnen nahe kommen.

Weitere Informationen und Tipps gegen den Taschendiebstahl gibt es auf: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs/

