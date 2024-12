Polizei Paderborn

POL-PB: Erneute Einbrüche in Kirchengemeinden - Zeugen gesucht

Paderborn und Bad Lippspringe (ots)

(vh) Am Wochenende wurde in Kirchengemeinden in Paderborn und Bad Lippspringe eingebrochen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5901817)

Am Samstag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Pfarrheim in Paderborn am Josef-Spiegel-Platz ein. Die bislang unbekannten Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Ein weiterer Einbruch in eine Kirchengemeinde wurde in Paderborn am Rotheweg gemeldet. Der Tatzeitraum kann von Samstag, 15:00 Uhr bis Sonntag, 08:50 Uhr, eingegrenzt werden. Auch hier warfen die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Offenbar kamen sie hier nicht weiter und warfen anschließend eine zweite Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten sämtliche Räume. Zum möglichen Diebesgut können ebenfalls zunächst keine Angaben gemacht werden.

Ein weiterer Einbruch in ein Gemeindehaus wurde in Bad Lippspringe in der Detmolder Straße gemeldet. Die Vorgehensweise der unbekannten Täter deckt sich mit den beiden Taten in Paderborn. Nach ersten Ermittlungen warfen die Täter am Samstagabend um 22:55 Uhr mit einem Pflasterstein ein Fenster ein und stiegen anschließend in den Vorraum des Gebäudes. Ohne Beute gelang den Tätern auch hier unerkannt die Flucht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Wer hat verdächtige Geräusche gehört?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

