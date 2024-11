Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Kirchengemeinden - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(CK) - Am Montag (04.11.) waren Einbrecher in Paderborn unterwegs.

In der Zeit von 16.15 Uhr bis 21.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in ein Pfarrhaus an der Ludwigsstraße ein. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten Büroräume und die Wohnung des Pfarrers. Mit einem hier vorgefundenen Schlüssel verschafften sie sich anschließend Zutritt zum Pfarrheim der Gemeindeheim am Querweg. Auch hier durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume auf der Suche nach Beute. Weiterhin versuchten sie, die Tür zu einer angrenzenden Kita aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Vermutlich dieselben Täter verschafften sich in der Zeit von 19.40 Uhr bis 22.05 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer weiteren Kirchengemeinde am Dr.-Rörig-Damm. Dazu schlugen sie eine Scheibe eines rückwärtigen Fensters ein und öffneten mit einem vorgefundenen Schlüssel einen Tresor in einem Büroraum. Daraus stahlen sie Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Wer hat verdächtige Geräusche gehört?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

