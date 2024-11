Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Salzkotten (ots)

(MK) Am frühen Montagnachmittag kam es in Salzkotten auf der L 636 zu einem größeren Verkehrsunfall mit insgesamt 4 beteiligten Pkw und einem Linienbus mit insgesamt 5 Verletzten.

Gegen 13:40 Uhr befuhr der 49-jährige Fahrer eines VW die L636 von Salzkotten kommend in Fahrtrichtung Oberntudorf. Hinter ihm fuhren noch zwei weitere Pkw und dahinter ein Linienbus mit Schulkindern. In Höhe einer Grundstückszufahrt bog der VW-Fahrer nach links ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Audi und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in den Straßengraben geschleudert. Mit dem auf der Fahrbahn stehenden VW des Unfallverursachers kollidierte der nachfolgende Hyundai einer 51-Jährigen. Ein hinter dem Hyundai fahrendender 18-jähriger Seat-Fahrer versuchte noch auszuweichen und stieß mit dem Hyundai zusammen. Der hinter dem Seat fahrender Linienbus kollidierte dann sowohl mit dem Hyundai und dem Seat.

Der 49-Jährige Fahrer des VW wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus verbracht. In dem Audi wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Die Hyundai-Fahrerin und der Seat-Fahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Im Linienbus verblieben der Fahrer und die 16 Insassen, bei denen es sich um Schulkinder handelte, unverletzt. Die Schulkinder wurden teilweise an der Unfallörtlichkeit von ihren Eltern abgeholt. Der andere Teil konnte die Fahrt mit einem angeforderten Ersatzbus fortsetzen.

Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Linienbus war noch fahrbereit und konnte von der Unfallstelle weggefahren werden.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme, für die auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Paderborn eingesetzt wurde, bis 17:35 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell