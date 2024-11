POL-PB: Zwei Unfälle mit drei Leichtverletzten

Delbrück (ots) - (mh) Am Mittwoch, 27. November, haben sich in Delbrück drei Personen bei Verkehrsunfällen leichte Verletzungen zugezogen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 15.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Wiemenkamp. Der 32-jährige Fahrer eines Iveco hatte einen 76-jährigen Fußgänger übersehen und diesen angefahren. Der Mann stürzte zu ...

mehr