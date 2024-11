POL-EU: Lenkradheizung bringt Frau aus der Spur

53879 Euskirchen (ots) - Am Mittag des 9. November kam es in der Innenstadt Euskirchen, in einem Ladenlokal auf der Berliner Straße, zu einem Raubdelikt, bei dem drei Tatverdächtige Werkzeug und einen Rucksack entwendeten. Nachdem die Tatverdächtigen durch einen Mitarbeiter verfolgt wurden, kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Die Tatverdächtigen flüchteten fußläufig. ...

