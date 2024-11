Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Einbruchdiebstähle in Kraftfahrzeuge

53925 Kall-Wahlen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 9. November, auf Samstag, den 10. November, wurden in den benachbarten Ortschaften Kall-Wahlen und Nettersheim-Marmagen insgesamt -12- Einbrüche in Kraftfahrzeuge bekannt. Hierbei wurden an den verschlossenen Fahrzeugen überwiegend Seitenscheiben eingeschlagen, und Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

