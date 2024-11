POL-EU: Pkw kollidiert mit Kind

Schleiden-Oberhausen (ots) - Ein Unbekannter versuchte am gestrigen Donnerstag (7. November) im Zeitraum von 23 bis 23.10 Uhr zunächst vergeblich die Zugangstür eines Imbisswagen in der Straße An der Olef in Schleiden-Oberhausen aufzubrechen. Anschließend ließ er von dem Imbisswagen ab und hebelte eine Seiteneingangstür zu einem angrenzenden Supermarkt auf. Der Unbekannte betrat daraufhin den Supermarkt, ging zielstrebig zum Kassenbereich und entwendete Tabakwaren. Das ...

