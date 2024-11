Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tabakwaren entwendet

Schleiden-Oberhausen (ots)

Ein Unbekannter versuchte am gestrigen Donnerstag (7. November) im Zeitraum von 23 bis 23.10 Uhr zunächst vergeblich die Zugangstür eines Imbisswagen in der Straße An der Olef in Schleiden-Oberhausen aufzubrechen.

Anschließend ließ er von dem Imbisswagen ab und hebelte eine Seiteneingangstür zu einem angrenzenden Supermarkt auf.

Der Unbekannte betrat daraufhin den Supermarkt, ging zielstrebig zum Kassenbereich und entwendete Tabakwaren.

Das Diebesgut wurde in einem Rucksack verstaut.

Anschließend verließ der Unbekannte den Supermarkt und flüchtete fußläufig in Richtung der Trierer Straße.

Das Tatwerkzeug wurde an der Örtlichkeit zurückgelassen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - helle Hautfarbe - schwarzes Basecap - dunkle Oberbekleidung mit Kapuze - schwarze Jogginghose mit einem weißen Streifen entlang der Außenseite des Hosenbeins - keine Schuhe - schwarzer Rucksack

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

