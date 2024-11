POL-EU: Kellertür konnte nicht geöffnet werden

Dahlem (ots) - Im Tatzeitraum von Mittwoch (6. November), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (7. November), 9.30 Uhr, versuchten Unbekannte zwei Fenstern an der Gebäuderückseite von einer Kita in der Straße Teichweg in Dahlem aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Aus der Kita wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten schweren Falls des Diebstahls ...

mehr