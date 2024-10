Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer mit 1,28 Promille und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte hielten in der Nacht auf Donnerstag (10.10.2024) in der Innstadt einen E-Scooter-Fahrer an, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Die Polizisten führten gegen 01.40 Uhr in der Frankfurter Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle bei dem 23-Jähirgen durch. Dabei fiel ihnen sofort Alkoholgeruch in der Atemluft des Hageners auf. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,28 Promille an. Außerdem verlief ein Drogenvortest positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

