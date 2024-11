POL-EU: Ein Schwerverletzter nach Unfall

Schleiden (ots) - Am Dienstag (5. November) entwendete ein 31-Jähriger aus Schleiden gegen 14 Uhr Alkohol und Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Straße An der Olef in Schleiden. Der Mann konnte an der Kasse seinen Warenkorb nicht vollständig bezahlen. Aus diesem Grund bettelte er mehrere Kunden um Geld an. Da dies von den Kunden verneint wurde, wurde der 31-Jährgie aggressiv und drohte Gewalt an. Hierbei ...

