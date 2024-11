Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kein Kleingeld, aber dafür viel Promille

Schleiden (ots)

Am Dienstag (5. November) entwendete ein 31-Jähriger aus Schleiden gegen 14 Uhr Alkohol und Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Straße An der Olef in Schleiden. Der Mann konnte an der Kasse seinen Warenkorb nicht vollständig bezahlen.

Aus diesem Grund bettelte er mehrere Kunden um Geld an. Da dies von den Kunden verneint wurde, wurde der 31-Jährgie aggressiv und drohte Gewalt an.

Hierbei versuchte er nach einer Mitarbeiterin des Supermarktes zu treten. Die Mitarbeiterin konnte dem Tritt jedoch ausweichen.

Daraufhin schmiss der Mann einen Fünf-Euro-Schein in Richtung der Kasse und verließ den Supermarkt mit dem Einkaufswagen.

Im Einkaufswagen befanden sich Lebensmittel im unteren zweistelligen Euro-Bereich.

Als sich der Schleidener in Richtung Ausgang entfernte, entwendete er noch eine bereits bezahlte Packung Wurst aus dem Einkaufswagen einer Kundin.

Der 31-Jährige entnahm daraufhin den Inhalt aus seinem Einkaufswagen und entfernte sich in Richtung der Bundesstraße 265.

Polizeibeamte konnten den Mann an einer Bushaltestelle an der Bundesstraße antreffen und kontrollieren. Hier urinierte der 31-Jährige gegen die Glasscheibe einer Bushaltestelle. Da ein starker Atemalkohol festgestellt wurde, führten die Polizeibeamten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch.

Dieser ergab einen Wert von 1,94 Promille.

Das Diebesgut konnte bei dem Mann aufgefunden werden.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des räuberischen Diebstahls gefertigt.

