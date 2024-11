POL-EU: Kollision zwischen Fahrradfahrer und Pkw-Fahrerin

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (6. November) meldeten mehrere Anwohner gegen 2.25 Uhr eine Ruhestörung in der Görresstraße in Euskirchen. Im Vorgarten eines Wohnhauses befand sich ein 39-Jähriger aus Euskirchen in einem Pkw. Die Fahrertüre des Pkw war geöffnet und es ertönte laute Musik aus dem Fahrzeug. Als der Mann die Polizeibeamten erkannte, stieg er aus dem Pkw und kam diesen schwankend und laut fluchend entgegen. Er versuchte sich dem Gespräch mit den ...

