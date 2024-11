POL-EU: Widerstand geleistet

Kall (ots) - Ein 85-Jähriger aus Kall befuhr mit einem E-Bike die Trierer Straße in Kall in Fahrtrichtung Kall-Sötenich. Der Mann beabsichtigte nach rechts in Richtung des Busbahnhofs abzubiegen. Dabei übersah er einen abgesenkten Bordstein und stürzte mit dem Rad zu Boden. Hierbei verletzte sich der 85-Jährige und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

