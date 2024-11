POL-EU: Versuchter Einbruch in Kita

Kall/ Nettersheim (ots) - Am heutigen Donnerstag (7. November) warfen drei Unbekannte gegen 2.43 Uhr mit Kanaldeckeln die Fensterscheibe von einer Tankstelle in der Ahrstraße in Kall-Krekel ein. Im Anschluss wurden der Verkaufsraum und sämtliche Büroräume nach Diebesgut durchsucht. Die drei Unbekannten entfernten sich anschließend mit einem dunklen Pkw (Audi) in Fahrtrichtung Schleiden. Aus dem Verkaufsraum wurden ...

