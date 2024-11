POL-EU: Polizeibeamte verfolgen Pkw-Fahrer

Weilerswist (ots) - Unbekannte versuchten im Zeitraum von Mittwoch (6. November), 15.55 Uhr, bis Donnerstag (7. November), 8.10 Uhr, mit einem Hebelwerkzeug eine in einem Rohbau befindliche Kellertür in der Heinrich-Rosen-Allee in Weilerswist aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Das Hebelwerkzeug wurde von den Unbekannten an der Tatörtlichkeit zurückgelassen. Rückfragen von Medienvertretern ...

